Россия отразила «массированный воздушный удар» по Москве

Радиотехнические войска Вооруженных сил России в ходе учений отразили «массированный воздушный удар» по Москве, включающий более 50 авиационных целей, перемещающихся в различном диапазоне высот и скоростей. Соответствующее видео публикует «Звезда».

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Телеканал отмечает, что в учениях были задействованы, в частности, радиолокационный комплекс «Небо-М», радиолокационная станция (РЛС) «Подлет» и командный пункт радиотехнического батальона. Сообщается, что отдельное внимание уделялось ликвидации малоразмерных целей, которые имитируют беспилотники.

В мае ТАСС сообщало, что специалисты Центрального военного округа благодаря применению новых РЛС («Подлет-К1», «Ниобий-СВ» и «Небо-СВУ») и маневренных разведывательно-огневых групп в составе зенитных ракетных комплексов на треть (до 65 километров) увеличили дальность обнаружения крылатых ракет.

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