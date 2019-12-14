Строитель разбился в российском аэропорту

Рабочий разбился в строящемся аэропорту Уфы, упав с третьего этажа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Приволжского следственного управления на транспорте Следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел днем в субботу, 14 декабря, при проведении строительных работ. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

В июле 2018 года сообщалось, что житель Саратовской области погиб, упав вместе с оторвавшимися балконными перилами с высоты четвертого этажа. Перед падением мужчина пытался продемонстрировать сотрудникам управляющей компании, что его балкон опасен и может обвалиться.

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