Россиянку с инсультом повезли в больницу на полу вагона

Жительница поселка Каджером в Коми пожаловалась, что ее мать повезли в больницу в Печору на полу в вагоне. Об этом женщина 29 ноября написала на портале «Активный регион».

По словам женщины, 24 ноября ее матери стало плохо, приехавшие медики диагностировали обширный инсульт и сообщили, что ей нужна срочная госпитализация в центральную районную больницу. Через реку дороги еще нет, а скорой надо было оставаться в поселке из-за большого числа вызовов. Поэтому женщину решили доставить в больницу на пригородном поезде Ираель-Печора.

Жительница Каджерома рассказала, что дорога заняла два часа, все это время ее мать лежала перед самым входом на тонких носилках, так как все вагоны в поезде сидячие. «Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно», — пожаловалась женщина.

В Минздраве Коми 12 декабря ответили, что если у пациентов есть экстренные показания для оказания медпомощи, их транспортируют в стационар Печорской ЦРБ тремя способами: авиатранспортом центра медицины катастроф, железнодорожным транспортом или автотранспортом. В ведомстве также пообещали провести проверку ситуации.

Ранее сообщалось, что врач из Башкирии приклеил скотчем к телу пожилого пациента прибор для снятия ЭКГ. По инициативе прокуратуры использовавшего скотч врача оштрафовали по части 1 статьи 14.4 КоАП («Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества»).

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