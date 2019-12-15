Замученного отчимом мальчика с вросшей в колени гречкой оставили матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим пытал многочасовым стоянием на гречке, не стали изымать из семьи. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, официальным опекуном ребенка остается его мать Алина Юмашева, которую служба опеки не лишала родительских прав и никак в них не ограничивала. При этом первое заседание суда по возбужденным в отношении отчима ребенка делам состоится уже 16 декабря.

14 декабря сообщалось, что Юмашева и ее сожитель Сергей Казаков посчитали такой способ воспитания мальчика эффективным. Мать добавила, что и сама проверила его на себе и не испытала боли. Мужчина и женщина ставили ребенка на колени на гречку за малейшие провинности и заставляли стоять так по 8-9 часов. Кроме того, отчим бил мальчика.

После того, как ребенку удалось сбежать после очередного наказания, он рассказал обо всем соседу, который вызвал полицию. Вросшую в колени гречку врачам пришлось удалять хирургически. В отношении Казакова и Юмашевой возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК.

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