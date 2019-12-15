В сети опубликовали фото заставлявшего пасынка часами стоять на гречке мужчины

Telegram-канал «Медиакиллер» в воскресенье, 15 декабря, опубликовал фотографии 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова, заставлявшего своего восьмилетнего пасынка часами стоять коленями на гречке в воспитательных целях. В результате крупа вросла мальчику в кожу, врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы удалить ее.

Сейчас мужчина задержан. В отношении Казакова и матери ребенка Алины Юмашевой возбуждены уголовные дела по статьям 117 («Истязание»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК.

15 декабря сообщалось, что служба опеки не лишила Юмашеву родительских прав и никак ее в них не ограничила. Она забрала своего сына из больницы и ребенок сейчас остается с ней, несмотря на то, что Юмашева не мешала Казакову издеваться над собственным сыном.

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