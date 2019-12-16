Мать годовалого ребенка заменила себя картонной копией

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Жительница Японии сделала несколько своих картонных копий и стала оставлять их с ребенком вместо себя, чтобы он не плакал. Об этом сообщает сайт Unilad.

Годовалый сын каждый раз начинал истошно кричать, когда мать уходила из его поля зрения. Чтобы успокоить ребенка, его родители заказали несколько картонных копий матери в натуральную величину и попробовали заменить ими женщину.

Их хитрость удалась — мать смогла оставлять свой портрет с ребенком и отлучаться на 20 минут, пока за мальчиком приглядывали другие члены семьи. Сын принимал портрет за маму и спокойно продолжал играть со своими игрушками.

Один ростовой портрет изображает мать, стоящую и смотрящую вниз, как будто она наблюдает за сыном, другой — ее же, стоящую на коленях и улыбающуюся.

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