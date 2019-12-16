«Стреляющий» огнем во время посадки двигатель самолета попал на видео

Самолет авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку после того, как пассажиры заметили выброс пламени из его правого двигателя. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Twitter.

На кадрах ролика видно, как из-под крыла воздушного судна вырывается огонь. «Самолет начал трястись, как будто оказался в зоне турбулентности. (...) Я дремал, но в тот момент открыл глаза, чтобы посмотреть в окно, и увидел правый двигатель, стреляющий огнем», — рассказал очевидец в беседе с CNN.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, с лайнером, вылетевшим из Сан-Диего. Командир воздушного судна, обнаружив проблему, принял решение совершить аварийную посадку в Альбукерке штата Нью-Мексико.

Посадка самолета была проведена в штатном режиме. В авиакомпании уточнили, что данных о пострадавших среди пассажиров или членов экипажа не поступало. Причины произошедшего установят по результатам проверки.

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