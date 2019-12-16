Бьющая из-под крыла летящего пассажирского самолета струя попала на видео

@physics_owen / Twitter

Во время перелета у пассажирского самолета авиакомпании United Airlines произошла утечка топлива. Последствия случившегося попали на видео, запись была опубликована в Twitter.

На ролике видно, как из-под крыла воздушного судна бьет мощная струя жидкости. В подписи указано, что инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря, на лайнере, следовавшем из Парижа в Чикаго, штат Иллинойс, США.

Как уточняет портал SimpleFlying, в результате случившегося Boeing 767 был вынужден отклониться от намеченного маршрута. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в британском Манчестере, предварительно сбросив топливо — именно этот момент снял на видео один из пассажиров.

Посадка была осуществлена в штатном режиме. В аэропорту лайнер встретили службы быстрого реагирования. Данных о пострадавших пассажирах или членах экипажа не поступало.

В июне 2017-го рейс United Airlines из Нью-Йорка в Венецию пришлось отменить из-за масштабной утечки топлива у лайнера. Самолет уже готовился к взлету, когда одна из путешественниц заметила и сняла на камеру мощную струю, бьющую из-под левого крыла.

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