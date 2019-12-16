Двух китайских дипломатов тайно выслали из США

Двоих китайских дипломатов выслали из США из-за того, что они якобы случайно попытались въехать на территорию военной базы в штате Вирджиния, передает The New York Times.

Инцидент, о котором стало известно журналистам, произошел еще в сентябре текущего года. Двое сотрудников китайской дипмиссии с женами проигнорировали запрет на въезд в охраняемую зону, проехали мимо КПП и уходили от преследования до тех пор, пока им не преградили дорогу пожарные машины.

Китайцы уверяли охрану базы в том, что просто заблудились и из-за плохого английского не поняли, что им нельзя ехать дальше. Но военные не поверили им: по их версии, дипломаты пытались проверить, насколько хорошо охраняется объект. Источники издания сообщают, что по крайней мере один из высланных сотрудников посольства — агент китайской разведки.

Ни американская, ни китайская сторона не выпустила публичных заявлений по этому поводу. Известно также, что Китай не принимал зеркальных мер по отношению к дипломатам США — что может служить косвенным подтверждением того, что граждане КНР действительно специально пытались проникнуть на базу. Как сообщил изданию близкий к вопросу источник, в последние месяцы китайских граждан все чаще замечают около закрытых военных и научных объектов.

В прошлом году стало известно, что, по данным американской разведки, Китай и Россия прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа. Полученные сведения Пекин якобы использует в «торговой войне» с Вашингтоном.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru