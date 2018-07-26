Названы главные кибершпионы в США

Национальная разведка США назвала страны, наиболее активно занимающиеся экономическим кибершпионажем, передает «Интерфакс».

«Китай, Россия и Иран выделяются как три наиболее умелых и активных действующих лица в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможностями украсть коммерческие секреты и закрытую информацию», — сказано в докладе, распространенным в четверг, 26 июля.

Материалы по теме Присмотрись Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром

Американская нацразведка считает, что эти страны продолжат вкладывать значительные ресурсы, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации. «Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве», — отмечается в сообщении.

Авторы доклада добавили, что в кибершпионаже участвовали и страны «с более тесными связями с США», однако не назвали их.

В декабре 2017 года Великобритания потребовала от России прекратить хакерские атаки, отметив, что у Соединенного Королевства достаточно ресурсов для отражения этих атак.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, но Москва все обвинения отрицает. 13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!