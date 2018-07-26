Мир
 
Последние новости
Путин согласился пойти в ресторан с Эрдоганом при одном условии
Роналду спасся от тюрьмы
Макаревич объяснился за слова о покупке Крыма
Арестованную в США Бутину заподозрили в связи с Рокфеллерами
Еще один бразильский футболист получил российское гражданство
США решили карать за использование труда северокорейцев
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Бывшего замглавы МЧС арестовали за попытку продать пост губернатора
Западные студенты рассказали о прелести пьяных русских и странной еде в России
Новости партнеров

Названы главные кибершпионы в США

Перейти в «Мою Ленту»

Национальная разведка США назвала страны, наиболее активно занимающиеся экономическим кибершпионажем, передает «Интерфакс».

«Китай, Россия и Иран выделяются как три наиболее умелых и активных действующих лица в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможностями украсть коммерческие секреты и закрытую информацию», — сказано в докладе, распространенным в четверг, 26 июля.

Американская нацразведка считает, что эти страны продолжат вкладывать значительные ресурсы, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации. «Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве», — отмечается в сообщении.

Авторы доклада добавили, что в кибершпионаже участвовали и страны «с более тесными связями с США», однако не назвали их.

В декабре 2017 года Великобритания потребовала от России прекратить хакерские атаки, отметив, что у Соединенного Королевства достаточно ресурсов для отражения этих атак.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США, но Москва все обвинения отрицает. 13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США российским разведчикам предъявили обвинения во вмешательстве в выборы
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-шпион
«Лаборатория Касперского» разорвала связи с европейскими спецслужбами
Великобритания пригрозила дать ответ на российские кибератаки
Сенат США запретил использование антивируса Касперского
Другие материалы рубрики
Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
19:27Сегодня

Трамп пообещал санкции еще одной стране

15:26Сегодня

Журналисты пожаловались на бардак на саммите с участием Путина

18:07Сегодня

Британские военные самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика

Мир00:0324 июля
Махатхир Мохамад

Доктор М.

Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
18:40Сегодня

Стало известно о договоренности Путина и Трампа по Косово

16:06Сегодня

Раскрыто описание подозреваемого по делу об отравлении «Новичком»

13:25Сегодня

В Парагвае потерялся самолет с министром на борту

Мир00:0218 июня

«Русский — это угроза»

Кто сделал Америку главным врагом России
17:04Сегодня

Трампу советовали сдружиться с Россией из-за Китая

16:0725 июля

Израиль рассказал о реакции России на сбитый сирийский Су-22

14:53Сегодня

Трампу пригрозили разрушительной войной

Россия
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Власти отреагировали на пытки в колонии
Банкроство Urban Group сочли ответственностью страховщиков
Все материалы
Мир
«Они покупали девочек и мальчиков»
Трамп пообещал санкции еще одной стране
Британские военные самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика
Стало известно о договоренности Путина и Трампа по Косово
Раскрыто описание подозреваемого по делу об отравлении «Новичком»
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
В Литве испугались «Яндекс.Такси»
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года
В Армении захотели арестовать бывшего президента
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Украинский чиновник получил политическое убежище в Великобритании
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Союз вкладчиков России опубликовал открытое письмо председателю Госдумы
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
Эксперты оценили значение строительства судоверфи «Звезда» в Приморье
Полицейских застрахуют по-новому
Названы самые богатые российские знаменитости
Названо самое качественное и вкусное масло
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Названы самые секретные подводные роботы России
Сердюков объяснил отказ Китая от российских двигателей в пользу украинских
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Все материалы
Спорт
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
Еще один бразильский футболист получил российское гражданство
Роналду спасся от тюрьмы
Польский лыжник первым в мире скатился с самой опасной вершины Земли
Родченков объявился после сплетен о его самоубийстве
В РФС выступили за возвращение пива на стадионы
ЦСКА избавился от столетней обороны и стал самой молодой командой России
Все материалы
Культура
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Самая сексуальная певица» забыла слова песни о трезвости перед передозировкой
Макаревич заговорил о покупке Крыма Россией
Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Система распознавания лиц помогла предотвратить кражу спонсорского кубка ЧМ-2018
Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его
Мужчина мастерски затроллил мошенника и прославился
Казино Azino777 признали крупнейшим рекламодателем Рунета
Все материалы
Ценности
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Меган Маркл начала терять оригинальность
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Умерла одна из последних женщин-пилотов Второй мировой войны
Бывший муж принес 70 килограммов мелочи для уплаты алиментов
В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»
Британка решила сэкономить на увеличении губ и поплатилась
Все материалы
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
Российский Toyota Hilux обзавелся новой флагманской версией
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы