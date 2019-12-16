На Украине раскрыли подробности будущего визита Зеленского в США

Будущий визит президента Украины Владимира Зеленского в США сможет состояться только после завершения расследования по импичменту в отношении его американского коллеги Дональда Трампа. Подробности переговоров представителей Киева и Вашингтона по этому вопросу раскрыл министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

По его словам, расследование по делу об импичменте Трампа, в котором упоминается Украина, — это «не лучшее время» для организации визита президента Украины в США. По этой причине глава МИД считает, что необходимо подождать, пока закончится расследование. «Это внутреннее дело США. Украина просто ждет приглашения», — отметил Пристайко.

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В то же время он напомнил, что Зеленский получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон сразу после парламентских выборов на Украине, однако это предложение не является конкретным, поскольку в нем не устанавливается дата визита. В связи с этим, указывает Пристайко, согласование визита полностью зависит от американской стороны, хотя работают над вопросом дипломаты обеих стран. «Разговор ведется чисто технический. Нас ничего не сдерживает от того, чтобы заправить самолет и отправиться», — подытожил он.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что стороны продолжают обсуждать организацию встречи Трампа и Зеленского. По его словам, у украинского лидера запланирована серия встреч в Вашингтоне с американскими должностными лицами высокого ранга, в том числе из Госдепартамента и Совета национальной безопасности при Белом доме.

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В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

Первая встреча Трампа и Зеленского состоялась 25 сентября в Нью-Йорке на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе открытой части переговоров стороны затронули тему Крыма. После упоминания Зеленским о полуострове президент США напомнил, что Киев потерял над ним суверенитет во время президентства его предшественника Барака Обамы. Он отметил, что тогда с ситуацией «очень плохо разобрались».

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