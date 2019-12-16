Китаец разбогател благодаря свиньям

Глава китайской компании Muyuan Foodstuff Цинь Инлинь разбогател благодаря свиному кризису и возросшим ценам на свинину, пишет Bloomberg. Его состояние за последний год выросло более чем в четыре раза.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaire Index, в который входят 500 богатейших людей мира, состояние Цинь Инлинь составляет 8,6 миллиарда долларов. Его рост стал самым большим во всем рейтинге в 2019 году.

Главным драйвером для роста стало резкое подорожание свинины в Китае — за год оптовые цены выросли более чем вдвое. Это привело к рекордно высокому за последние семь лет росту инфляции в стране. Повышение цен было спровоцировано вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) — неопасного для человека заболевания, из-за которого поголовье животных сильно сократилось.

Материалы по теме То ли еще будет Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

В третьем квартале прибыль Muyuan Foodstuff, производящей свинину, выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Отчасти это обусловлено уходом с рынка мелких игроков из-за падения спроса.

Сейчас Цинь Инлинь занимает 195 место в рейтинге Bloomberg Billionaire Index. Ему принадлежит 60 процентов акций Muyuan Foodstuff, что составляет основу его активов.

Помимо него на вспышке АЧС смогли заработать и другие бизнесмены, указывает издание. Среди них — базирующаяся в Гонконге WH Group (крупнейший в мире производитель свинины), а также китайская New Hope Group.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!