Крыса сгрызла все сбережения мужчины на Рождество

Житель Нигерии обнаружил, что все деньги, которые он откладывал на Рождество, уничтожены. Об этом сообщает издание Pulse.

Мужчина опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором видны разодранные в клочья банкноты, в том числе несколько купюр достоинством 1000 нигерийских найр (171,5 рублей).

В подписи к снимку поясняется, что это были все сбережения, которые мужчина сделал к Рождеству. Он предположил, что деньги сгрызла крыса. Обрывки, которые оставил грызун, нельзя ни склеить, ни обменять в банке.

В 2017 году сообщалось, что в Индии коза съела пачку денег, которую фермер предполагал потратить на покупку кирпичей. Купюры лежали в кармане брюк, которые мужчина оставил за дверью ванной. К тому времени, когда он вышел, животное успело уничтожить 29 банкнот достоинством две тысячи рупий.

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