В России займутся квантовыми вычислениями

В ближайшие несколько лет в России планируется направить 23,7 миллиарда рублей на развитие квантовых вычислений. Соответствующий проект плана развития представил «Росатом», пишет «Коммерсантъ».

В частности, бюджетная часть финансирования составит 13,3 миллиарда, оставшиеся средства поступят из внебюджетной части, при этом 1,5 миллиарда будут направлены из собственных средств госкорпорации.

Отмечается, что ранее «дорожная карта» развития квантовых технологий была разделена на три части — вычисления, коммуникации и сенсоры. Кроме того, в рамках проекта предполагается создание программного обеспечения под запросы бизнеса.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Первые пять из них откроются в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Всего, согласно программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!