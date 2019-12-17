Пассажир бизнес-класса уступил место пенсионерке из эконома и исполнил ее мечту

Пассажир авиакомпании Virgin уступил свое место в бизнес-классе 88-летней пенсионерке и исполнил ее мечту. Этой историей стюардесса Лия Эми (Leah Amy), ставшая очевидицей происходящего, поделилась в Facebook. На ее пост обратило внимание издание Fox News.

«За сотни рейсов, что мне приходилось обслуживать, я встречала знаменитых футболистов, супермоделей, звезд Голливуда, но позвольте мне показать вам моих двух самых любимых пассажиров», — написала Эми, прикрепив к публикации фотографии с путешественниками.

По словам бортпроводницы, мужчина по имени Джек забронировал место в классе повышенного комфорта, но, когда пассажир поднялся на борт, он отправился в экономкласс. Там, как отметила Эми, Джек познакомился с пожилой чернокожей женщиной и уступил ей свое кресло.

Сам мужчина занял место пенсионерки возле туалета и за весь полет ни разу не возмутился. «Никакого раздражения, никакого привлечения внимания, он просто сделал это от чистого сердца, хотя никто его даже не просил», — пояснила стюардесса.

Публикация стала вирусной и собрала тысячи комментариев и лайков. Пользователи сети провозгласили Джека настоящим джентльменом и замечательным человеком.

В сентябре пассажирка опубликовала в Twitter фотографию мужчины, который простоял на ногах весь полет, чтобы его жена могла поспать лежа. «Этот парень стоял все шесть часов, чтобы дать супруге поспать. Вот что такое любовь», — подписала публикацию попутчица. Однако пользователи сети прозвали мужчину подкаблучником.

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