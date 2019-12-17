США выделят на работу правительства почти полтора триллиона долларов

США выделят на работу правительства в 2020 финансовом году почти полтора триллиона долларов, передает ТАСС.

Палата представителей Конгресса США приняла пакет законопроектов о финансировании правительственной работы, согласно которому на эти цели выделят 1,4 триллиона долларов. В ближайшее время законы рассмотрят в Сенате, затем направят на подпись президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что в этом месяце истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства, поэтому законы должны одобрить до 20 декабря.

Ранее в декабре Конгресс заложил в оборонный бюджет США на 2020 год санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Эти меры могут коснуться судов-трубоукладчиков, без которых работы не завершить. Общий военный бюджет США должен составить 738 миллиардов долларов.

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