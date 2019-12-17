Бывший президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.

По мнению политика, такая цель опасна и недостижима. «Если возникнет нестабильность в сфере обеспечения безопасности, то в результате новой гонки вооружений вся мировая политика погрузится в анархию и непредсказуемость. Это нанесет ущерб безопасности всех стран, включая США», — заявил Горбачев.

Политик добавил, что российская и американская стороны должны возобновить диалог по проблемам ядерных вооружений и движение к безъядерному миру.

В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США. Он призвал лидеров двух стран остановиться и одуматься, поскольку сложившаяся ситуация может привести к военному конфликту или применению ядерного оружия. Политик раскритиковал концепцию «ядерного сдерживания» и заявил, что такая тактика держит мир под постоянной угрозой. Он высказал опасения, что ядерное оружие может сработать случайно из-за технического сбоя или попасть в руки террористов.

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