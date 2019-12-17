В России члены избиркома раскаялись за подтасовки на странице газеты с судоку

Члены избирательной комиссии Красноярска извинились за фальсификации на выборах в горсовет, опубликовав извинения на последней полосе выпуска муниципальной газеты «Красноярские новости» от 17 декабря на странице со сканвордами, судоку и расписанием неблагоприятных по версии редакции дней месяца. Об этом сообщила «Тайга.Инфо», в распоряжении которой имеется выпуск издания.

Члены избиркома Полованова, Прошкина и Ахоян написали, что на выборах 9 сентября 2018 года «совершили деяние, в котором очень раскаиваются, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан». Они попросили прощения перед обществом, государством и избирателями, а также сообщили, что готовятся предстать перед судом.

Их обвиняют по статье 142.1 Уголовного кодекса («Фальсификация итогов голосования»), пишет «Тайга.Инфо». Дело было возбуждено в октябре 2018 года, его рассматривает Свердловский районный суд Красноярска.

В сентябре 2018 года жительница Свердловского района пришла на избирательный участок №384, чтобы проголосовать на выборах, однако возле ее фамилии уже была пометка об отданном голосе. Как установили в Следственном комитете, подобный случай произошел с еще десятью избирателями. Кроме того, в списках была информация, что они предоставляли паспорта и расписывались за получение бюллетеней, но подписи оказались поддельными.

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