Депутат прокомментировала скандал вокруг слов о малоимущих и зеках

Депутат Госдумы Ирина Гусева назвала вырванными из контекста слова о малоимущих россиянах и зеках, вызвавшие возмущение в сети. Она считает произошедшее политической провокацией, сообщает РИА Новости.

По ее словам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждалось на заседании комитета два месяца назад, но ролик начал распространяться только сейчас. Гусева заявила, что ее слова вырвали из контекста оппоненты, тогда как в ролике говорилось о другом.

Ранее издание «Ридус» привело слова парламентария о том, что вводить прогрессивный налог для малоимущих не нужно, поскольку нецелесообразно предоставлять такую возможность бывшим заключенным или тунеядцам. Некоторые пользователи сети посчитали, что таким образом Гусева сравнила малоимущих жителей России с уголовниками.

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