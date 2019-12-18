Живодеры расчленили десятки акулят ради деликатесов

На побережье города Кейптаун, ЮАР, обнаружили десятки обезглавленных акулят, которых расчленили ради деликатесов. Об этом сообщает издание The Sun.

Полицейские наткнулись на мертвых хищников без голов, спинных плавников и хвостов утром в воскресенье, 15 декабря. Патрульные связались с представителями местного приюта для животных Cape of Good Hope, которые начали расследование.

В жестоком обращении с рыбами эксперты винят браконьеров. «Акульи плавники сплавляют на черный рынок, где их скупают за большие деньги, — отметили они. — В ресторанах из них готовят деликатесы».

Суп из акульих плавников — традиционное блюдо китайской кухни, которое подают в стране по особым случаям, например, на свадьбу. Этот деликатес обрел большую популярность, и теперь его можно найти в любой точке мира.

Таким образом, акулы, предположительно, стали добычей браконьеров, желающих подзаработать. Они ловят больших рыб в глубинах океана, отрезают им плавники, после чего выбрасывают их обратно в воду. Ежегодно в результате подобных действий умирают до ста миллионов акул.

В мае стало известно, что на берег валлийского города Барри-Порт, графство Кармартеншир, вынесло десятки мертвых акул. «Какое же грустное зрелище», — отметила очевидица, насчитав примерно сто тел хищников. У большинства особей не было плавников.

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