Акула выбросилась на берег ради еды

Тигровая акула выбросилась на берег и рискнула жизнью ради возможности отведать тушу мертвого кита. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят на одном из пляжей Мозамбика 38-летней Лоррейн Геймер (Lorrayne Gaymer). В начале видео четырехметровая тигровая акула лежит на теле горбатого кита и не может уплыть. Однако сильный прибой переворачивает тушу и выносит рыбу ближе к берегу. Акула разворачивается и возвращается обратно в океан.

После того, как хищная рыба уплыла, у тридцатитонного трупа кита собрались местные жители в надежде поживиться мясом и жиром.

Ученые точно не знают, почему акулы выбрасываются на берег. Считается, что основная причина — попытка спастись от преследования других морских хищников.

В сентябре 2017 года сообщалось о белой акуле, которую выбросило на австралийский пляж. Специалисты временно поместили ее в расположенный неподалеку общественный бассейн. Акула жила там, пока ее рана не затянулась, и ее не выпустили обратно в океан.

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