В Австралии выброшенную на берег белую акулу поселили в общественном бассейне

Молодую особь большой белой акулы выбросило на один из пляжей в австралийском Сиднее. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что оказавшаяся на суше рыба была ранена. Очевидцы вызвали спасателей, которые транспортировали ее в расположенный неподалеку общественный бассейн. Животное пробудет там под наблюдением специалистов, пока те не решат, что оно готово вернуться в океан. По некоторым оценкам, это может произойти уже во вторник.

Бассейн будет закрыт для посетителей на время пребывания там акулы.