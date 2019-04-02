Мертвых коров выбросило к берегам Канарских островов

Туристы рассказали о мертвых коровах, замеченных в прибрежных водах и на пляжах острова Тенерифе. Об этом сообщает издание The Sun.

Двое мужчин плавали вдоль береговой линии города Эль Медано, когда натолкнулись на мертвую корову. Ее доставили на сушу при помощи гидроциклов, затем сгрузили на местную свалку. Второй подобный случай произошел в испанском муниципалитете Гранадилья-де-Абона, провинция Санта-Крус-де-Тенерифе. Третье животное нашли на глубине между островами Тенерифе и Гомера.

Оказалось, фрахтовщики перевозили живой скот из Южной Америки. Когда животное умирало во время пути, они выбрасывали мертвую тушу за борт из-за резкого запаха останков. Однако, по условиям международного протокола, животные, погибшие во время транспортировки, являются обычным мусором. Их необходимо сжечь или передать в ближайший порт прибытия.

С начала 2019 года на Атлантическом побережье Франции нашли рекордное число мертвых дельфинов. Согласно двум различным исследованиям, в течение первых месяцев на пляжах заметили от 400 до 600 мертвых дельфинов. У многих дельфинов были переломаны кости, плавники или хвосты, а тела покрывали глубокие раны, которые оставили рыболовные сети.

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