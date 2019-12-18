Патрушев предупредил об угрозе вторжения боевиков в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане ухудшается, боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) сосредоточивают силы на севере страны для вторжения в Центральную Азию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его цитирует ТАСС в среду, 18 декабря.

«Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков», — предупредил он.

По словам Патрушева, террористы планируют вторгнуться в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан.

Он заявил, что конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии.

В настоящий момент численность боевиков ИГ в Афганистане, по различным оценкам, достигает четыре тысячи человек, уточнил он.

Накануне заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Петр Тихоновский назвал Афганистан вероятной зоной нового военного конфликта. Он указал на серьезность угрозы. По его словам, в Афганистан прибывают боевики из Сирии и Ирака.

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