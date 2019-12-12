Кремль рассказал об укрывающихся в Европе организаторах терактов в России

В европейских странах скрываются причастные к терактам в России, Москва

продолжает предпринимать усилия по их выдаче, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «ТАСС» в четверг, 12 декабря.

«Скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе», — сказал он.

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Песков уточнил, что где-то им дают гражданство, в каких-то странах — вид на жительство. То есть «они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей», добавил пресс-секретарь российского лидера.

22 ноября в Сирии был пойман боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ответственный за организацию терактов в России и Германии.

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