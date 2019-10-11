Путин назвал реальной угрозу нашествия боевиков из Сирии

Странам СНГ нужно мобилизовать усилия спецслужб для купирования угрозы прихода боевиков с территории Сирии после начала военной операции Турции, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 11 октября.

Российский лидер усомнился в способности турецкой армии сдержать боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

«По данным главного разведуправления генштаба России, там [на севере Сирии] сотни боевиков... Это реальная для нас с вами угроза», — сказал Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.

Он отметил, что террористы могут двигаться сначала через Иран, а потом через другие страны региона.

Турция 9 октября начала операцию «Источник мира» в Сирии. Турецкие силы вошли в несколько населенных пунктов и нанесли авиаудары по террористам.

Действия Анкары раскритиковали в Сирии, Евросоюзе и США. Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшимся в день объявления операции, призвал его тщательно все взвесить.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!