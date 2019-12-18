Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Кремль не имеет информации о якобы имевших место обысках в московских квартирах и офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 18 декабря.

Песков отметил, что не владеет сведениями по этой теме. Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что в офисе Гуцериева проходит выемка документов в рамках уголовного дела о неуплате налогов и хищениях. В частности, его подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Между тем официального подтверждения данных сведений в СКР и ФСБ «Ленте.ру» получить не удалось.

Общее состояние семьи Михаила Гуцериева Forbes оценивает в 5,65 миллиарда долларов.

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