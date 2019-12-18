Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом

Глава Чечни Рамзан Кадыров «взял под крыло» хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, после конфликта рэпера с бизнесменом и бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым. Об этом Джабраилов рассказал «Русской службе Би-би-си».

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По словам бизнесмена, у него с Тимати произошла ссора на московском концерте канадской исполнительницы Нелли Фуртадо в 2008 году. Музыкант захотел выступить дуэтом с певицей, приехал на концерт в «Олимпийский» с охраной, прошел в гримерку и подарил бутылку водки в виде автомата Калашникова, предложив зачитать рэп во время одной из ее песен. Изначально, по замыслу продюсера Яны Рудковской, с Фуртадо должен был спеть с дуэтом Дима Билан, выступавший на разогреве. Самолет Фуртадо опоздал из-за урагана, и она не успела на совместный саундчек, из-за чего от дуэта отказались.

Бизнесмен отметил, что Рудковская узнала о действиях Тимати и попросила его повлиять на рэпера, чтобы тот «не влезал». Джабраилов обратился к музыканту с этой просьбой, а также поставил у гримерки Фуртадо «своего бойца». Однако Тимати все равно вышел на сцену во время выступления певицы «и вместе с ней стал что-то там изображать», из-за чего Фуртадо остановила концерт и впала в истерику.

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«Пошел за кулисы, смотрю — бегут охранники Тимати, а за ними идет мой боец, весь лоб в крови. Я спрашиваю: "Тебя побили?" А он говорит, что это он всех их отоварил, просто лбом бил. Охрана Фуртадо тоже дралась», — поведал бизнесмен. По его словам, он встретил Тимати и дал ему пощечину, пообещав не допустить дальнейших концертов рэпера в столице.

После этого Тимати якобы убежал, связался с «одной известной певицей, на которую были виды у Рамзана Ахматовича», и поехал с ней в «Президент-отель» к главе Чечни «просить защиты».

«И Рамзан, вместо того чтобы послать этого сопляка в подштанниках, звонит мне и говорит: "Ко мне пришел певец, я тебя прошу, не делай ему проблем, потому что теперь это мой человек, я беру его под крыло"», — рассказал Джабраилов.

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