Названы ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Применение антибиотиков при гриппе и ОРВИ без назначения врача и слишком ранний прием так называемых «наборов от простуды» являются серьезными ошибками. Об этом заявил терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, самостоятельное назначение антибиотиков вредит микрофлоре кишечника, которая и поддерживает иммунитет. «И после этого мы можем заболеть повторно так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой», — предупредил врач. Он уточнил, что прием антибиотиков необходимо начинать только по назначению и только в случае присоединения к вирусной инфекции бактериальной.

Кроме того, не рекомендуется пытаться сбить невысокую температуру. Жаропонижающие можно принимать, только когда она поднимается выше 38 градусов. Если температура ниже 38-ми, то лучше «помочь организму обильным питьем». Жаропонижающие компоненты содержатся в том числе в так называемых «наборах от простуды», из-за слишком раннего приема которых иммунитет наоборот начинает ослабевать.

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Также Кондрахин призвал с осторожностью относиться к отхаркивающим препаратам, особенно при назначении их детям. «Дело в том, что у маленьких детей нет кашлевого рефлекса, он формируется только к четырем-пяти годам, а отхаркивающие препараты усиливают выделение слизи. Мокрота застаивается, и дети могут задохнуться», — пояснил он.

По словам терапевта, профессора кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александра Карабиненко, сосудосуживающие капли и спреи от насморка можно использовать не более трех дней, поскольку в их состав входят компоненты, которые сужают сосуды не только в носу, но и в других органах. Так, с особой осторожностью к таким каплям стоит относиться людям с болезнями сердца.

Также Карабиненко отметил, что наиболее эффективным средством профилактики от гриппа и ОРВИ является вакцинация. «А если вы уже заболели, не стоит пытаться перенести простуду на ногах, а лучше хотя бы на несколько дней взять больничный», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в декабре в России ожидается подъем заболеваемости гриппом. Она отметила, что сезонный подъем заболеваемости гриппом происходит каждый год.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи.

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