Найдено последнее убежище таинственно пропавших древних людей

Международная группа исследователей обнаружила самую позднюю стоянку человека прямоходящего (Homo erectus), которого считают непосредственным предком современного человека. Согласно результатам датирования, последние представители этого вида жили около ста тысяч лет назад, после чего таинственным образом пропали. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили возраст окаменелых останков животных и слоя осадков, в котором были найдены кости древнего человека, на острове Ява, в районе Нгандонг. Ученые также определили время формирования гор к югу от древней стоянки с помощью датировки сталагмитов из пещер. Это позволило им вычислить, когда река Соло начала течь через участок и образовала последовательность речных террас.

Согласно результатам последние Homo erectus жили в Нгандонге 108-117 тысяч лет назад. Пока нет более поздних свидетельств существования этого вида в других регионах Земли.

Известно, что человек прямоходящий прибыл на остров Ява около 1,6 миллиона лет назад. В окрестностях Нгандонга в то время были пастбищные угодья, где обитало большое количество животных. Однако 130 тысяч лет назад климат начал меняться, и открытая местность превратилась в тропический лес. Вероятно, Homo erectus не смог приспособиться к новым условиям.

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