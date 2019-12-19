Огромный ледяной поток в Сибири засняли на спутник

AGU / YouTube

Американские ученые на примере ледника Вавилова, расположенного на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля (Сибирь), впервые наблюдали превращение ледяного серджа (резкого увеличения скорости движения ледников) в огромный ледяной поток. Соответствующее видео доступно на YouTube.

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В нем при помощи спутниковых снимков, полученных в период с 2015 год по 2018 год, показана миграция ледяных масс в море. Согласно данным ученых, с 2013 года до 2019 года ледник потерял 9,5 миллиарда тонн льда, что составляет 11 процентов от его изначальной массы.

По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, полученные результаты, касающиеся связи между ледяными серджами и ледяными потоками, могут привести к пересмотру прогнозов по повышению уровня моря в будущем.

В ноябре 2016 года в пресс-релизе Российского научного фонда заявили, что российские ученые обнаружили высокий уровень радиации в районе острова Северный архипелага Новая Земля и определили ее источник.

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