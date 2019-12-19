Центр опережающей профподготовки открыли в Подмосковье

Центр опережающей профподготовки открыли на базе колледжа «Энергия» в Реутове, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в четверг, 19 декабря.

«За первый год работы обучение в нем пройдут более одной тысячи человек. Студенты смогут получить вторую профессию, а школьники — овладеть первой», — рассказала она.

По ее словам, в центре работает уникальный агрегатор профессий, который позволяет человеку подобрать будущую профессию или повысить квалификацию. Обучаться в центре можно в любом возрасте, подчеркнула министр.

«Уверена, что центр поможет в формировании компетенций будущего, а также в развитии приоритетных для региона профессий и специальностей», — заключила Каклюгина.

Образовательный центр оснащен 143 компьютерами, также в нем есть коворкинг-центр, медиазона, лекторий и аудитории-трансформеры, говорится на сайте областного правительства.