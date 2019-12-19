Страна из комиксов попала в список торговых партнеров США

Вымышленная страна из комиксов Marvel попала в список торговых партнеров США. Как следует из данных на сайте министерства сельского хозяйства, из Ваканды импортируют картофель, домашний скот и многое другое. На это обратил внимание пользователь Twitter Фрэнсис Ценг.

Он рассказал, что когда обнаружил Ваканду в одном ряду с Колумбией, Коста-Рикой, Гондурасом и другими реальными странами, то не мог поверить и даже проверил в интернете, существует ли такое государство.

Как следует из истории сайта, впервые Ваканда появилась в списке после 10 июня 2019 года. К настоящему моменту ее больше нет среди торговых партнеров США.

Министерство подтвердило подлинность скриншотов, объяснив, что страну из комиксов добавили в список во время тестирования, а затем забыли удалить, сообщает NBC News.

Ваканда во вселенной Marvel находится в Африке и является единственным источником редкого металла вибраниума. Впервые она упоминается в комиксе 1966 года. В рейтинге богатейших героев комиксов король Ваканды Черная пантера, состояние которого оценили в 500 миллиардов долларов, занимает первое место.

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