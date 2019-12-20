Опубликованы фото дома стрелка с Лубянки

Опубликованы фотографии дома, в котором жил Евгений Манюров. Его называют возможным зачинщиком стрельбы на Лубянке, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Сергей Лютых / Lenta.ru 1 /2

Стрельба в центре Москвы произошла вечером в четверг, 19 декабря. В результате нападения на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Минздраве также сообщали, что крайне тяжелые ранения получили двое сотрудников ФСБ.

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Стрельбу предположительно устроил Евгений Манюров. Его соседка в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» рассказывала, что он с рождения жил в этом доме в Подольске и учился в школе №25.

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