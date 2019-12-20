В России покажут фильм «Особенные» с Венсаном Каселлем и Редой Катебом

В России покажут фильм открытия Каннского кинофестиваля «Особенные». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Прьемера состоится 16 января. Режиссерами и авторами сценария выступили Эрик Толедано и Оливье Накаш, которые работали над такими картинами, как «1+1» и «Праздничный переполох». Главные роли исполнили Венсан Каселль и Реда Катеб.

В описании говорится, что кинолента, основанная на реальных событиях, рассказывает историю о «людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь». Журнал Paris Match назвал «Особенных» «нежным, бесконечно трогательным и иногда забавным кино», а на кинофестивале в Сан-Себастьяне картина получила приз зрительских симпатий за лучший фильм.