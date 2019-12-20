Сбербанк накормит посетителей продуктами из McDonald's

В отделении Сбербанка в Москве у станции метро «Менделеевская» появилась возможность заказать продукты из McDonald's. Внутри еду не готовят, посетителей накормит один из ресторанов сети. Таким образом компании начали пилотный проект совместно с Delivery Club, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В дальнейшем предполагается распространить эту практику на другие отделения, что выльется в новую для российского потребителя концепцию обслуживания, аналогов которой нет в мире.

После зоны банкоматов находится просторный зал, где есть кофемашина и закрепленный на стене планшет. С его помощью можно сделать заказ из стандартного меню McDonald's. Также есть опция заказа на любой адрес, не только в отделение. За доставку будет отвечать Delivery Club, входящий в экосистему Сбербанка.

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Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заметил, что такой проект позволит сделать пребывание клиентов в отделении более комфортным.

О желании начать сотрудничество Сбербанк и McDonald's рассказали в начале июня. Тогда Ведяхин отмечал, что такое решение должно увеличить поток клиентов в отделения. В банке решили переломить общемировой тренд, который заключается в значительном снижении количества людей в отделениях. Для этого в кредитной организации ищут различные способы взаимодействия с клиентами.

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