Сбербанк накормит посетителей продуктами из McDonald's

В отделении Сбербанка в Москве у станции метро «Менделеевская» появилась возможность заказать продукты из McDonald's. Внутри еду не готовят, посетителей накормит один из ресторанов сети. Таким образом компании начали пилотный проект совместно с Delivery Club, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».
В дальнейшем предполагается распространить эту практику на другие отделения, что выльется в новую для российского потребителя концепцию обслуживания, аналогов которой нет в мире.
После зоны банкоматов находится просторный зал, где есть кофемашина и закрепленный на стене планшет. С его помощью можно сделать заказ из стандартного меню McDonald's. Также есть опция заказа на любой адрес, не только в отделение. За доставку будет отвечать Delivery Club, входящий в экосистему Сбербанка.
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заметил, что такой проект позволит сделать пребывание клиентов в отделении более комфортным.
О желании начать сотрудничество Сбербанк и McDonald's рассказали в начале июня. Тогда Ведяхин отмечал, что такое решение должно увеличить поток клиентов в отделения. В банке решили переломить общемировой тренд, который заключается в значительном снижении количества людей в отделениях. Для этого в кредитной организации ищут различные способы взаимодействия с клиентами.