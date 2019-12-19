Сбербанк купил совладельца Mail.ru Group

Сбербанк закрыл сделку по приобретению доли в 36 процентов в компании «МФ Технологии» — совладельце Mail.ru Group, говорится в сообщении кредитной организации (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как сообщалось ранее, сумма сделки составила 11,3 миллиарда рублей. Доля была выкуплена у Газпромбанка и «Ростеха». Также Сбербанк получит одно место в совете директоров «МФ Технологий».

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«МФ Технологии» были созданы в 2018 году дочерней структурой «Мегафона» Lefbord Investment Limited. Она внесла в уставный капитал компании 5,23 процента экономической доли в Mail.ru Group (58,87 процента голосующей доли).

Также сообщается о закрытии сделки по созданию платформы сервисов в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспорта. Ожидается, что в проект войдут сервис по доставке еды Delivery Club и агрегатор такси «Ситимобил».

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