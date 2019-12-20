СБУ сообщила о расследованиях против Жириновского

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении российского политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Сообщение СБУ стало ответом на депутатский запрос Гончаренко. В нем говорится, что российского политика подозревают в нарушении двух статей уголовного кодекса Украины: статьи 110 — «Посягательство на территориальную целостность Украины» и статьи 110-2 — «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

В ответе СБУ отмечается, что делопроизводство было открыто еще в ноябре 2017 года. Гончаренко выражает надежду, что процесс будет ускорен, поскольку лидер ЛДПР, по его мнению, озвучивает кощунственные заявления, которые представляют собой «самую настоящую пропаганду насилия и войны».

В ноябре российский политик назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. По словам Жириновского, Украина сошла с ума и заражает США, а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной.

В январе 2018-го тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что в 2014 году ему звонил Жириновский с угрозами ввести войска на материковую часть Украины, если Киев будет активно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

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