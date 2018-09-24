Жириновского вызвали на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующая повестка была опубликована на сайте СБУ в понедельник, 24 сентября.

Указывается, что Жириновский должен явиться в киевское управление СБУ в четверг, 27 сентября, в 09:00 на допрос в рамках специального (заочного) досудебного расследования. Спецслужба планирует допросить политика в качестве подозреваемого, сообщить ему о подозрении и предоставить доступ к материалам уголовного дела. Также были опубликованы аналогичные повестки депутатам ЛДПР Михаилу Дегтяреву и Алексею Диденко.

21 сентября Шевченковский районный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении Жириновского, подозреваемого в финансировании самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. В ведомстве утверждают, что в 2014 году лидер ЛДПР и депутаты партии публично призывали граждан России сдавать деньги для обеспечения материальной поддержки ДНР и ЛНР и организовали пункты приема средств. Кроме того, парламентарии помогли властям ДНР получить помещение в Москве для обеспечения представительской деятельности, а также предоставили им шесть автомобилей повышенной мощности, которые были использованы в ходе военных действий.

Дело было возбуждено по статье о финансировании терроризма и предусматривает наказание на срок от 10 до 12 лет. Прокуратура Украины напомнила, что против Жириновского введены индивидуальные санкции на территории Евросоюза, Канады, Австралии и Швейцарии.

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