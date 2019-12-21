Россиянам дали советы о цвете новогодних нарядов

Ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев посоветовал россиянам праздновать Новый год в наряде синего цвета. Его слова приводит «Говорит Москва».

Он уточнил, что синий будет цветом всего будущего года. По его мнению, женщинам стоит обратить внимание на платья с подкладными плечами, а мужчинам лучше отдать предпочтение бабочке или пиджаку такого цвета, чтобы комбинировать их с белой рубашкой.

Также Васильев напомнил, что сейчас в моде блестки, которыми можно украсить себя. Историк моды поделился планами — он отпразднует Новый год в Страсбурге, Франция.

Ранее сообщалось, что Васильев застрял в лифте московского дома. Тогда он отметил, что любит закрытые пространства: «Например, в ванной, в туалете, в купе», — добавил он. Через полчаса после остановки лифта его и всех сопровождающих освободили. Это произошло во время съемок передачи «Живая жизнь» для Первого канала.

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