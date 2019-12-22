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В Конго нашли черный ящик разбившегося военного самолета с россиянами

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Самолет Ан-72
Самолет Ан-72

Черный ящик военного грузового самолета Ан-72, который разбился в минувшем октябре на территории Демократической Республики Конго (ДРК), обнаружен. Об этом со ссылкой на заявление правительства ДРК сообщает издание Actualite.

По данным издания, черный ящик был обнаружен в провинции Санкуру, где и произошло крушение самолета.

12 октября посольство России в ДРК сообщило, что на борту разбившегося Ан-72 находилось двое россиян — Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения.

Транспортный самолет, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, пропал с радаров во время очередного перелета 10 октября. На борту были восемь человек — четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель. Позже пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова сообщила, что в экипаже разбившегося самолета были россияне.

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