Посетитель российского ресторана случайно получил пулю в голову

В ресторане на улице Доблести (Санкт-Петербург) посетитель получил касательное ранение головы в результате непроизвольного выстрела. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По данным петербургского главка МВД, в ночь на 21 декабря в ходе ссоры неизвестный мужчина ударил оппонента рукояткой неустановленного пистолета по голове. После этого произошел непроизвольный выстрел — и другой мужчина получил касательное ранение головы. Потерпевший — 35-летний житель одного из поселков Ленобласти — был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, в настоящее время он проходит амбулаторное лечение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство»), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Как отметил источник в правоохранительных органах, в ресторане найдена девятимиллиметровая гильза — предположительно, от травматического пистолета.

14 декабря сообщалось, что в башкирском Белебее двое россиян за одну ночь в двух разных барах города обстреляли молодых людей, которые отказались угостить их выпивкой.

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