В Москве студент погиб при падении с 18 этажа

В Москве на улице Лобачевского погиб 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы из Южно-Сахалинска. Об этом в воскресенье, 22 декабря, в своем Telegram-канале сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, погибшего нашли под окнами дома, где он снимал квартиру на 18-м этаже. Соседи студента рассказали, что молодой человек в невменяемом состоянии балансировал на подоконнике, а потом сорвался вниз. Как отмечается в сообщении, следом за ним из окна вылетел пакет с пустыми бутылками.

12 декабря сообщалось, что елка под окнами спасла жизнь российской школьнице, которая случайно выпала с балкона квартиры на 9-м этаже. Во время падения 16-летняя девушка зацепилась за ветви, что смягчило падение. Пострадавшая была госпитализирована.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru