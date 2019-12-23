Украинские военные рассказали об оповещении родственников погибших на фронте

Украинские военные рассказали о том, как они оповещают родственников погибших на фронте в интервью изданию «Би-би-си».

Информацию о гибели военного передают с места происшествия инстанции выше. Когда она доходит до воинской части, в которой служил погибший, то она уже сообщает об этом военному комиссариату по месту прописки. Как объяснил военный комиссар Олег Андрусенко, его работники обязаны сообщить о смерти бойца родственникам лично, а также взять все организационные вопросы, связанные с похоронами, на себя.

В группу так называемых «уведомителей» входит несколько человек, в числе которых военные, психолог и медицинский работник. Они стучат в дверь, спрашивают имя члена семьи и после этого официально передают ему информацию. По словам Андрусенко, «уведомители» оповещают родственников только утром.

Иногда родственники отказываются верить в произошедшее, отметил Андрусенко. В некоторых случаях они узнают о гибели солдата раньше официального сообщения по телефону, через СМИ или социальные сети. По словам военного комиссара, такие случаи имеют непредсказуемые последствия, так как поблизости нет работников, которые могут оказать им помощь.

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