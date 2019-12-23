Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — добавил он.

По словам Витренко, сейчас Украина работает системой договоров для снижения этого риска. В то же время глава «Нафтогаза» выразил надежду на то, что «добросовестная работа со всех сторон сделает так», чтобы срыва договоренностей не произошло.

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