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Незваная гостья пыталась остановить свадьбу и признавалась жениху в любви

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mirror.co.uk

Ревнивая женщина ворвалась на свадебную церемонию в мексиканской столице Мехико, закричала, что любит жениха и напала на невесту. Об этом сообщает издание The Mirror.

Пара праздновала свадебную церемонию с друзьями и семьей. Неожиданно в зал вошла женщина и начала истерично кричать. Момент ее появления попал на видео. По меньшей мере три человека подбежали, чтобы остановить незваную гостью, но она сумела вырваться.

Женщина кричала жениху: «Ричард, ты не можешь жениться! Я люблю тебя!», а после этого подбежала к невесте и попыталась ее ударить.

На видеозаписи слышно, как жених говорит: «Выведите ее».

Посмотревшие ролик пользователи строили свои догадки об истории, которая стоит за этим видео. Комментатор Ciro Vazquez написал: «Он спал с ней и женился на другой». Юзер jocemas mas отметил: «Та, что вышла замуж за Ричарда, выглядит неловко. Он точно изменил ей».

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