Перебравшаяся в США россиянка стала безработной, успешной и счастливой

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Рожденная в России 31-летняя Мия Эрлих (Mya Erlikh) после переезда в Нью-Йорк стала успешной блогершей, которая публикует юмористические ролики в Instagram. В интервью Daily Mail она рассказала о трудностях, с которыми ей удалось столкнуться в детстве, а также о том, как завоевала успех в Instagram.

По словам Эрлих, родная мать ушла из семьи, когда ей было пять лет. Через четыре года вместе с отцом она переехала в США. Из-за полного незнания английского языка ребенок оказался в изоляции: она не могла завести знакомств даже среди одноклассников.

Выучив язык и закончив школу, она стала работать агентом по недвижимости, но через несколько лет поняла, что такой стиль жизни ее не устраивает. В этот период Эрлих стала публиковать короткие юмористические скетчи, один из которых стал вирусным и помог ей всего за год набрать более 600 тысяч подписчиков.

В настоящее время у Эрлих почти миллион подписчиков, а за рекламные публикации она просит от тысячи долларов. Блогерша отметила, что поддерживает отношения с мачехой и отцом, но с родной матерью почти не общается. Свой уход с работы она считает «лучшим из принятых решений», так как теперь чувствует себя счастливой.

В общении с изданием о своем творчестве комикесса отметила, что лучшие ролики из ее репертуара — те, которые основаны на реальных случаях. «Подумайте о самом постыдном опыте, который когда-либо с вами произошел. Лучше всего делать видео именно об этом», — уверена Эрлих. При этом женщина призвала искать свой стиль, так как «копирование чужого никогда ни к чему не приведет».

Ранее издание Forbes включило пятилетнюю блогершу из Краснодара Настю Радзинскую в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в мире. Ее годовой доход оценили в 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

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