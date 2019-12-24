В Лос-Анджелесе рэпер осыпал бездомных деньгами и был раскритикован

В Лос-Анджелесе рэпер Джонатан Портер, выступающий под псевдонимом Blueface, забрался на автомобиль и осыпал бездомных деньгами. Соответствующее видео он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Сезон подарков!» — написал музыкант под роликом. В нем видно, как собравшиеся около черного внедорожника прохожие толкаются и громко просят кинуть деньги в их сторону. В комментариях поясняется, что все происходит в одном из самых неблагополучных городских районов Скид Роу, на улицах которого проживают тысячи бездомных.

Blueface был раскритикован из-за своего поступка. Многие подписчики посчитали, что артист повел себя некорректно. «Это способ унизить их. Вы могли бы раздать деньги другим способом, не таким бесчеловечным. Ваша выходка могла серьезно ранить кого-то», — отреагировала пользовательница CassandraRules. «Это не то, как надо помогать людям. Это жестоко. Тебе стоит стараться лучше», — согласилась подписчица с ником CulturalBunker. «Позор тебя за то, что выбрал такой метод», — высказался юзер MrBigTime71801.

Blueface записывал музыку с такими артистами, как Карди Би, The Game и Tyga. Наибольшую популярность ему принесла песня Respect My Crypn, ставшая интернет-мемом.

В феврале 2018 года рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов, оплатил посетителям супермаркета их покупки и сделал пожертвование школе, женскому приюту и пожарному департаменту.

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