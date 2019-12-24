Нос Кардашьян сочли эталоном

Американские врачи заявили, что клиентки считают носы некоторых сестер Кардашьян эталоном. Об этом они сообщили изданию Daily Mail.

Популярные пластические хирурги Терри Дуброу (Terry Dubrow) и Пол Нассиф (Paul Nassif), исправляющие ошибки своих коллег на телевизионном шоу Botched, рассказали, что перед операцией в качестве идеального примера люди чаще всего выбирают Ким и Кортни Кардашьян. Нассиф добавил, что спрос на пластические операции, в частности ринопластику, также возрос именно из-за семьи Кардашьян-Дженнер.

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«Все, что касается Кардашьян, — будь филлер в губах Кайли или внешний вид Ким в целом, — побуждает к пластике», — прокомментировал хирург и назвал этих женщин современными Мэрилин Монро.

В заключение Нассиф отметил, что помимо операций сестры популяризовали фоторедакторы, позволяющие изменить контуры лица, такие как FaceTune.

В феврале Ким Кардашьян заявила, что никогда не делала пластику носа. «Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос», — объяснила Кардашьян во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем (Mario Dedivanovic) в Лос-Анджелесе.

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