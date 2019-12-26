80-летний российский журналист в два прыжка догнал и задержал грабителя-амбала

Российский журналист по имени Вячеслав задержал грабителя в центре Лондона при попытке украсть у него сумку, передает РИА Новости. По словам 80-летнего мужчины, в поимке амбала ему помогли двое молодых людей.

Вячеслав, попросивший агентство не указывать его фамилию, рассказал, что в сумке, которую намеревался отобрать преступник, была «вся жизнь»: телефоны с важными номерами и адресами электронной почты.

«Сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал борсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик», — описал он произошедшее. По словам россиянина, он догнал злоумышленника в два прыжка, а затем прыгнул ему на шею.

Вячеслав отметил, что ему не стоило больших трудов «завалить» грабителя, но из-за разницы в весе нападавшему удалось вырваться и повредить Вячеславу глаз. Журналист с помощью двоих молодых людей, находившихся рядом, смог окончательно помешать преступнику сбежать с вещью.

«Они привыкли к тому, что все благоразумно отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему вдруг его поймали», — добавил россиянин. Грабителя передали полиции.

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